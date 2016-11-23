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Ураган «Отто» обрушился на страны Карибского региона

23 ноября 2016 13:20
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Мощный шторм, получивший имя «Отто», обрушился на государства Карибского региона. В Панаме, на которую пришелся основной удар стихии, погибли 7 человек, разрушены десятки домов. К настоящему моменту «Отто» усилился настолько, что уже квалифицируется метеорологами как ураган.

В Коста-Рике власти распорядились провести эвакуацию 5 тысяч человек из районов, где бедствие может вызвать наводнения и оползни. На соседнюю Никарагуа «Отто» обрушился пока лишь мощными дождями, но власти не склонны обманываться: в ближайшие часы следует ожидать, что ураган возьмется за страну всерьез, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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