Ураган «Отто» обрушился на страны Карибского региона

Мощный шторм, получивший имя «Отто», обрушился на государства Карибского региона. В Панаме, на которую пришелся основной удар стихии, погибли 7 человек, разрушены десятки домов. К настоящему моменту «Отто» усилился настолько, что уже квалифицируется метеорологами как ураган.

В Коста-Рике власти распорядились провести эвакуацию 5 тысяч человек из районов, где бедствие может вызвать наводнения и оползни. На соседнюю Никарагуа «Отто» обрушился пока лишь мощными дождями, но власти не склонны обманываться: в ближайшие часы следует ожидать, что ураган возьмется за страну всерьез, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.