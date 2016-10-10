«У людей не осталось ровным счетом ничего»: последствия урагана «Мэттью» на Гаити

Новости Гаити. Число жертв урагана «Мэттью» продолжает расти. Только на Гаити погибли свыше тысячи человек. Стихия буквально сравняла с землей некоторые районы страны. Антисанитария и разрушения вызвали вспышку холеры, которая унесла жизни более десятка жителей. Ураган оставил след и в США. В ряде штатов действует чрезвычайное положение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

У природы все-таки есть плохая погода. В этом лично убедились жители Республики Гаити.

Свыше тысячи погибших, сотни пропавших без вести, уничтоженный агросектор

и атмосфера постапокалипсиса – одна из беднейших стран мира фактически погрузилась в средневековье.

Жоселерм Привер, исполняющий обязанности Президента Республики Гаити:

То, что я видел на месте трагедии – ужасно. У людей не осталось ровным счетом ничего. Им нужна еда и крыша над головой.

230 километров в час – скорость с которой ураган диктовал свои условия на Гаити. Как результат – на острове целых зданий фактически не осталось. «Мэттью», кроме смертоносного следа, оставил за собой и вспышку холеры. Временные госпитали заполнены больными, но лекарства, впрочем, как и еда с водой, сейчас на вес золота.

Житель Гаити:

Вода из этой колонки – все, что у нас есть. Другую мы не можем пить – она заражена.

Житель Гаити:

У меня в семье пять человек и все они больны. А у меня ни цента нет на лекарства и даже еду – все уничтожила стихия.

Житель Гаити:

Надеюсь, что правительство вспомнит про нас. Пока мы только ждем этого и пытаемся хоть как-то выжить.

В перспективе для Гаити куда страшнее не жертвы человеческие, а уничтоженная экономика.

Все, что выращивали и производили аграрии, ушло под воду,

а в стране, где, даже несмотря на патронаж США, живет за чертой бедности свыше 60%, таковых может стать еще больше – около 80%. Среди них – и эта семья.

Стараясь хоть как-то сохранить дух, они приходят на место, где еще пару дней назад была церковь, и поют. По сути это все что им остается. А вот это большое оранжевое пятно на мониторе – и есть тот самый «Мэттью». Вслед за Гаити он отправился проверять на прочность США.

Пэт Макрори, губернатор штата Северная Каролина:

Когда над Северной Каролиной взойдет солнце, мы увидим, с какими страшными разрушениями нам придется иметь дело. Но опасность еще у нашего порога и нам нужно держаться вместе».

В США «Мэттью» унес жизни 17 человек. При этом нанеся ущерб на десятки миллионов долларов. Некоторые богатые маленькие городки в одночасье стали призраками – уехали все, кто мог. В пострадавших штатах ввели чрезвычайное положение и нацгвардию прислали. Но укротить хулиганистого «Мэттью» не получилось. Закрыто оказалось и небо над вечно солнечной Флоридой – пять тысяч рейсов не состоялись. А мощнейший шторм тем временем постепенно сходит на нет. Еще пару дней и от «Мэттью» останутся лишь последствия, которые в том же Гаити устранять будут, по самым скромным подсчетам, ближайшие лет десять.