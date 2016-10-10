Граждане Южной Кореи пытались изгнать дьявола из родственницы и убили её

Новости Германии. В Германии начался суд над пятью выходцами из Южной Кореи, которые жестоко расправились со своей родственницей, пытаясь выгнать из нее дьявола. Подсудимые заметили, что у женщины начались вспышки агрессии, а иногда она говорила сама с собой.

Одержимую связали и положили на пол. Ритуал изгнания дьявола продолжался два часа, после чего женщина скончалась от травм грудной клетки и шеи. Суд над родственниками скончавшейся женщины будет продолжаться две недели. Для дачи показаний из Южной Кореи прилетят родные обвиняемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.