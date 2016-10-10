Прямой эфир

Граждане Южной Кореи пытались изгнать дьявола из родственницы и убили её

10 октября 2016 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии начался суд над пятью выходцами из Южной Кореи, которые жестоко расправились со своей родственницей, пытаясь выгнать из нее дьявола. Подсудимые заметили, что у женщины начались вспышки агрессии, а иногда она говорила сама с собой.

Одержимую связали и положили на пол. Ритуал изгнания дьявола продолжался два часа, после чего женщина скончалась от травм грудной клетки и шеи. Суд над родственниками скончавшейся женщины будет продолжаться две недели. Для дачи показаний из Южной Кореи прилетят родные обвиняемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
Легкомоторный самолет потерпел крушение в горах Перу: три человека погибли
10 октября 2016 09:25

Легкомоторный самолет потерпел крушение в горах Перу: три человека погибли

Ураган «Мэттью» на Гаити: количество жертв возросло до тысячи, в стране – эпидемия холеры
10 октября 2016 07:36

Ураган «Мэттью» на Гаити: количество жертв возросло до тысячи, в стране – эпидемия холеры

В Эфиопии объявили чрезвычайное положение на полгода из-за унесших жизни более 50 человек протестов
10 октября 2016 07:34

В Эфиопии объявили чрезвычайное положение на полгода из-за унесших жизни более 50 человек протестов