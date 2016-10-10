Ураган «Мэттью» на Гаити: количество жертв возросло до тысячи, в стране – эпидемия холеры

Новости Гаити. До тысячи человек возросло количество жертв урагана «Мэттью» на Гаити. В стране вспыхнула эпидемия холеры из-за массовых захоронений, десятки человек стали жертвами болезни. На Гаити объявлен национальный трехдневный траур.

Из-за урагана перенесены на неопределенный срок президентские и парламентские выборы, которые были назначены на 9 октября.

Ураган оставил след и в США. Там погибли почти два десятка человек. «Мэтью» стал самым мощным ураганом в Атлантике за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.