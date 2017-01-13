Транспортный коллапс и задержки авиарейсов: шторм «Эгон» обрушился на Германию

Новости Германии. На Германию обрушился шторм «Эгон»: в западных регионах страны он вызвал паралич автомобильного сообщения, а также сбои в работе железнодорожного транспорта. Всю ночь простояли автобаны в окрестностях Кельна.

Отменены десятки рейсов, которые должны были отправиться с вокзалов того же Кельна, а также Бонна. Во Франкфурте-на-Майне задерживаются вылеты и прилеты, хотя с обеспечением большинства рейсов один из самых загруженных аэропортов ФРГ пока справляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.