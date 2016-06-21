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Трагедия в Сербии: перевернулся автобус с туристами

21 июня 2016 11:59
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Новости Сербии. В Сербии перевернулся автобус с туристами. Жертвами происшествия стали по меньшей мере пять человек. Ещё около двадцати пострадали.

По предварительным данным, все погибшие — граждане Словакии. Автобус по неизвестным пока причинам вылетел в кювет и перевернулся. Рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность и человеческий фактор (водитель мог уснуть за рулём).

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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