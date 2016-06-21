26-летний подозреваемый инсценировал минирование торгового центра в Бельгии

Новости Бельгии. Мужчину с поясом смертника задержали у торгового центра в Брюсселе. Однако впоследствии выяснилось, что это был муляж наполненный солью.

Сообщается, что 26-летний подозреваемый хорошо проработал план «минирования» многолюдного объекта. А также смог изготовить довольно реалистичную копию пояса смертника. Утром 21 июня из-за угрозы взрыва был оцеплен торговый центр. На место происшествия прибыли представители экстренных служб и саперы. Взрывчатка обнаружена не была. В связи с инцидентом премьер-министр Бельгии провел совещание кризисного штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.