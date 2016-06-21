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26-летний подозреваемый инсценировал минирование торгового центра в Бельгии

21 июня 2016 11:54
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Новости Бельгии. Мужчину с поясом смертника задержали у торгового центра в Брюсселе.  Однако впоследствии выяснилось, что это был муляж наполненный солью.

Сообщается, что 26-летний подозреваемый хорошо проработал план «минирования» многолюдного объекта. А также смог изготовить довольно реалистичную копию пояса смертника. Утром 21 июня из-за угрозы взрыва был оцеплен торговый центр. На место происшествия прибыли представители экстренных служб и саперы. Взрывчатка обнаружена не была. В связи с инцидентом премьер-министр Бельгии провел совещание кризисного штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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