Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая: следом на КНР надвигается другой циклон

Особую опасность непогода представляет для местных мостов и дорог – большая вода может нанести им серьезный урон. Ситуацию усугубляет другой циклон, который еще только надвигается на КНР. И хотя, предположительно, буря будет не такой сильной, она принесет дополнительные осадки. Это негативно скажется на некоторых провинциях, которые уже не первую неделю остаются затопленными.