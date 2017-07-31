Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая: следом на КНР надвигается другой циклон

Новости Китая. Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая. Власти заранее эвакуировали тысячи человек. В регионе господствуют сильные ливни и мощный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Тайфун Несат добрался до берегов Восточного Китая. Власти заранее эвакуировали тысячи человек. В регионе господствуют сильные ливни и мощный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особую опасность непогода представляет для местных мостов и дорог – большая вода может нанести им серьезный урон. Ситуацию усугубляет другой циклон, который еще только надвигается на КНР. И хотя, предположительно, буря будет не такой сильной, она принесет дополнительные осадки. Это негативно скажется на некоторых провинциях, которые уже не первую неделю остаются затопленными.