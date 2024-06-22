США закрывают визовый центр РФ – Антонов

Власти Вашингтона приняли решение закрыть два отделения визового центра Российской Федерации в США, пишет ТАСС.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что помимо закрытия обоих отделений визового центра России в Штатах, российские дипломаты теперь лишены также возможности не оплачивать налоги в стране.

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», – информировал Антонов. Он также подчеркнул, что дипломаты продолжат работу, направив все усилия на предоставление необходимого правового и консульского обеспечения соотечественникам.