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Welt: Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии

22 июня 2024 08:46
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Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Министерства экономики ФРГ Робертом Хабеком, пишет ТАСС.

Встреча была запланирована на 22 июня, однако позже была отменена. Сообщается, что ее проведение в первой половине дня до момента отлета Хабека «не представляется возможным».

По словам вице-канцлера Германии, причины, которые привели к отмене встречи, ему неизвестны. Также он отметил, что 22 июня намерен провести переговоры «с целым рядом» коллег в правительстве Китая.

# Международная политика

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