Спецназ оттесняет протестующих с площади Руставели в Тбилиси

В Тбилиси начались столкновения протестующих против закона об иноагентах и правоохранителей. Спецназ пытается оттеснить демонстрантов с проспекта Руставели, где находится парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активистам почти удалось прорваться на территорию здания, они повредили металлическое заграждение, но в дело вмешалась полиция. Для разгона митингующих применяют перцовый спрей. Уже известно о задержании 13 человек.

Сегодня, 14 мая, парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы. Большинство политиков выступили в поддержку документа, хотя голосование было непростым. Его участники вступали не только в словесную перепалку. Между депутатами правящей и оппозиционной партий произошла драка. Потасовка попала в прямой эфир.