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Спецназ оттесняет протестующих с площади Руставели в Тбилиси

14 мая 2024 16:53
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В Тбилиси начались столкновения протестующих против закона об иноагентах и правоохранителей. Спецназ пытается оттеснить демонстрантов с проспекта Руставели, где находится парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецназ оттесняет протестующих с площади Руставели в Тбилиси-1

Активистам почти удалось прорваться на территорию здания, они повредили металлическое заграждение, но в дело вмешалась полиция. Для разгона митингующих применяют перцовый спрей. Уже известно о задержании 13 человек.

Спецназ оттесняет протестующих с площади Руставели в Тбилиси-4

Сегодня, 14 мая, парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы. Большинство политиков выступили в поддержку документа, хотя голосование было непростым. Его участники вступали не только в словесную перепалку. Между депутатами правящей и оппозиционной партий произошла драка. Потасовка попала в прямой эфир.

Спецназ оттесняет протестующих с площади Руставели в Тбилиси-7

Приверженцы западного курса считают, что принятие закона станет препятствием для интеграции в Евросоюз. Сторонники этих мнений несколько месяцев проводят митинги в грузинской столице. Протесты далеки от мирных, из-за чего нередко в происходящее приходится вмешиваться полиции. Как заявил премьер-министр страны, власти Грузии не допустят майдана по украинскому сценарию. Происходящее также прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада, который даже угрожает применить санкции против Тбилиси.

# Акции протеста

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