Американский суд оправдал мужчину, который ждал смертной казни 20 лет

Суд в Техасе вынес оправдательный вердикт Керри Максу Куку, который почти 20 минут провел в камерах смертников за якобы совершенное убийство. Об этом пишет ТАСС.

Предъявленные доказательства оказались ложными. Обвинительный приговор Куку отменялся трижды из-за ошибок и нарушений со стороны полиции и прокуроров.

В 1999 году он заявил о своей вине и был отпущен на свободу с отбыванием срока. Сейчас Куку 68 лет, и он является одним из 199 человек, несправедливо приговоренных к смерти и оправданных с 1973 года.