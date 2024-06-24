Прямой эфир

Американский суд оправдал мужчину, который ждал смертной казни 20 лет

24 июня 2024 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Суд в Техасе вынес оправдательный вердикт Керри Максу Куку, который почти 20 минут провел в камерах смертников за якобы совершенное убийство. Об этом пишет ТАСС.

Предъявленные доказательства оказались ложными. Обвинительный приговор Куку отменялся трижды из-за ошибок и нарушений со стороны полиции и прокуроров.

В 1999 году он заявил о своей вине и был отпущен на свободу с отбыванием срока. Сейчас Куку 68 лет, и он является одним из 199 человек, несправедливо приговоренных к смерти и оправданных с 1973 года.

# Смертная казнь

Другие новости рубрики

Все новости
Путин направил руководству Вьетнама благодарственное письмо
24 июня 2024 11:22

Путин направил руководству Вьетнама благодарственное письмо

Суд США признал невиновным мужчину, ожидавшего смертной казни 20 лет
24 июня 2024 11:01

Суд США признал невиновным мужчину, ожидавшего смертной казни 20 лет

Макрон сдаёт позиции! Во Франции опубликованы результаты первых общенациональных предвыборных опросов
24 июня 2024 10:54

Макрон сдаёт позиции! Во Франции опубликованы результаты первых общенациональных предвыборных опросов