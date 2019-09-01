Упавший в Подмосковье в Клязьминское водохранилище гироплан поднят на берег

Новости России. 31 августа около семи часов вечера в районе подмосковного города Долгопрудный упал гироплан (автожир) с двумя людьми на борту. В настоящее время транспортное средство извлечено из воды.

По сведениям ГУМЧС по Московской области, летательный аппарат задел ЛЭП, в результате чего рухнул в Клязьминское водохранилище. В 2:50 ночи 1 сентября гироплан был поднят на берег, сейчас ТС находится под охраной полиции.

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работает СОГ, выясняются все детали случившегося.

Согласно информации РИА Новости, тело одного погибшего уже поднято из воды, готовится подъём второго тела.