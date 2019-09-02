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На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов

02 сентября 2019 07:23
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Новости Греции. На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов-1

Примерно половина из них – дети. Это наибольшее количество беженцев, которое в течение дня попало на территорию этой страны. Прибывшие – в основном афганские семьи.  

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов-4

Они были доставлены в центр «Мория», который и так уже переполнен. Власти Греции планируют ускорить рассмотрение прошений о предоставлении убежища, чтобы облегчить ситуацию.  

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов-7

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов-9

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов-11

 

# Граница # Фотофакт

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