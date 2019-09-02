Новости Греции. На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примерно половина из них – дети. Это наибольшее количество беженцев, которое в течение дня попало на территорию этой страны. Прибывшие – в основном афганские семьи.
Они были доставлены в центр «Мория», который и так уже переполнен. Власти Греции планируют ускорить рассмотрение прошений о предоставлении убежища, чтобы облегчить ситуацию.