На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов

Новости Греции. На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно половина из них – дети. Это наибольшее количество беженцев, которое в течение дня попало на территорию этой страны. Прибывшие – в основном афганские семьи.