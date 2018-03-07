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Сильная буря надвигается на восточное побережье США

07 марта 2018 15:35
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Новости США. На восточное побережье США надвигается сильная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сильная буря надвигается на восточное побережье США-1

По данным синоптиков, она будет сопровождаться не только снегом, но и ледяным дождем. Количество осадков достигнет 30 сантиметров. Ожидаются порывы ветра почти до 23 метров в секунду. Экстренные службы информируют жителей о возможных трудностях: не исключены аварии на электростанциях и перебои с общественным транспортом. Занятия во всех учебных заведениях Филадельфии уже отменены.

Сильная буря надвигается на восточное побережье США-4

# Снегопады # Фотофакт

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