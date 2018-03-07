Сильная буря надвигается на восточное побережье США

По данным синоптиков, она будет сопровождаться не только снегом, но и ледяным дождем. Количество осадков достигнет 30 сантиметров. Ожидаются порывы ветра почти до 23 метров в секунду. Экстренные службы информируют жителей о возможных трудностях: не исключены аварии на электростанциях и перебои с общественным транспортом. Занятия во всех учебных заведениях Филадельфии уже отменены.