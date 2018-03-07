В Киеве оперативники устроили погоню за полицейским, которого подозревают в нелегальном сбыте оружия

Новости Украины. План-перехват «Сирена» введен в Киеве из-за подрыва автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы все патрульные наряды и оперативники. Сотрудники СБУ проводили накануне спецоперацию по задержанию. Объектом был полицейский, которого подозревают в незаконной продаже оружия.

Мужчина заметил слежку и бросил гранату в силовиков. Снаряд попал в припаркованную машину и взорвался. Один из сотрудников службы безопасности был ранен. Злоумышленнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело.