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В Киеве оперативники устроили погоню за полицейским, которого подозревают в нелегальном сбыте оружия

07 марта 2018 15:13
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Новости Украины. План-перехват «Сирена» введен в Киеве из-за подрыва автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Киеве оперативники устроили погоню за полицейским, которого подозревают в нелегальном сбыте оружия-1

Задействованы все патрульные наряды и оперативники. Сотрудники СБУ проводили накануне спецоперацию по задержанию. Объектом был полицейский, которого подозревают в незаконной продаже оружия.

Мужчина заметил слежку и бросил гранату в силовиков. Снаряд попал в припаркованную машину и взорвался. Один из сотрудников службы безопасности был ранен. Злоумышленнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело.

В Киеве оперативники устроили погоню за полицейским, которого подозревают в нелегальном сбыте оружия-4

# Милицейская погоня # Фотофакт

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