Беспрецедентное чисто трагедий: почему первую неделю апреля будут вспоминать еще очень долго

Новости мира. Уходящая неделя беспрецедентна по числу громких терактов.

Причем экстремисты не останавливаются даже перед святынями. 9 апреля они омрачили христианский праздник. В день Вербного воскресенья устроили теракты в двух египетских церквях – в Танте и Александрии.

Жертвами атак стали около 40 человек.

7 апреля волна терроризма вновь докатилась до Европы. Средь бела дня злоумышленник на грузовике задавил 4 людей на пешеходной в столице Швеции Стокгольме. В том числе 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой.