Беспрецедентное чисто трагедий: почему первую неделю апреля будут вспоминать еще очень долго

Новости мира. Уходящая неделя беспрецедентна по числу громких терактов.
Причем экстремисты не останавливаются даже перед святынями. 9 апреля они омрачили христианский праздник. В день Вербного воскресенья устроили теракты в двух египетских церквях – в Танте и Александрии.
Жертвами атак стали около 40 человек.
7 апреля волна терроризма вновь докатилась до Европы. Средь бела дня злоумышленник на грузовике задавил 4 людей на пешеходной в столице Швеции Стокгольме. В том числе 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой.
По-прежнему сложная террористическая обстановка остается в Пакистане и Ираке, где люди ежедневно ходят будто по лезвию острого ножа.
А в ночь на 7 апреля в топе мировых новостей оказались события в Сирии.
США нанесли авиаудар по базе Шайрат – территории суверенного государства, фактически начав новую военную операцию в ближневосточном регионе.
3 же апреля показало, что горе может быть не где-то за морями. В Санкт-Петербурге террорист-смертник устроил взрыв в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В списках погибших – 13 человек, за жизнь многих выживших борются медики.