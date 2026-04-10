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Режим Зеленского хочет устроить майдан в Венгрии – Кошкович

10 апреля 2026 14:59
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Режим Зеленского хочет устроить майдан в Венгрии – Кошкович-0

Венгерский аналитик Золтан Кошкович обвинил Киев в попытках спровоцировать беспорядки в Венгрии через отправку людей в страну. Об этом пишет РИА Новости.

«Режим Зеленского посылает своих головорезов в Венгрию, чтобы попытаться организовать майдан», – написал он в социальной сети X.

Власти Венгрии также заявляют о вмешательстве Украины в предвыборный процесс и влиянии на политическую ситуацию. По словам главы МИД Петера Сийярто, подобные действия стали более масштабными и жесткими, чем раньше.

Фото: pixabay

# Международная политика

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