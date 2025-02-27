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Лукашенко об отправке миротворческих сил ЕС в Украину: Россия никогда не согласится

27 февраля 2025 13:32
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 февраля, в интервью американскому блогеру Марио Науфалу высказался об отправке на украинские территории миротворческих сил со стороны Евросоюза. Российская Федерация с этим никогда не согласится, такая позиция России на сегодняшний день, приводит слова Главы государства пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что главы Европейского союза, а это прежде всего Германия и Франция, демонстрируют очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины в данный момент. Поэтому Российская Федерация категорически против любых миротворческих сил со стороны европейских стран.

# Александр Лукашенко

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