Путин обещает зеркальные меры в случае размещения ракет США в ФРГ

Если США развернут вооружения на территории Федеративной Республики Германия, Российская Федерация автоматически начнет считать себя свободной от моратория касательно размещения своих ударных средств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В ходе выступления на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге Путин акцентировал внимание на заявлении Вашингтона о планах по размещению на территории Германии комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. При таком развороте событий объекты РФ будут находиться в зоне досягаемости для американского оружия. Стоит учитывать, что подлетное время подобных ракет – около 10 минут. Путина отмечает, что данная ситуация схожа с временами холодной войны.

