Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, заявив, что их действия влияют на британские счета. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», – пожаловался он.

По сообщениям СМИ, эти заявления были сделаны на фоне предстоящих сложных местных выборов и внутренних экономических проблем.

Рост цен на энергоносители связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке и ограничением поставок через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть и газ. Дополнительное давление на цены оказали санкции против России, которые, как отмечается, повлияли на экономику западных стран.

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