Пожар в Испании: эвакуируют тысячи людей

Новости Испании. В Испании из-за пожара на свалке автомобильных покрышек эвакуируют тысячи людей. Пламенем охвачены около восьми гектаров. Свои дома вынуждены были покинуть почти 10 тысяч человек. К испанской столице подбирается огромное токсичное облако.

На помощь пожарным уже прибыли военные. Задействована и авиация. Локализовать огонь пока не удается. Скорее всего, придётся ждать, пока шины, а их скопилось около 100 тысяч тонн, не выгорят полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.