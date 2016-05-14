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Пожар в Испании: эвакуируют тысячи людей

14 мая 2016 11:15
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Новости Испании. В Испании из-за пожара на свалке автомобильных покрышек эвакуируют тысячи людей. Пламенем охвачены около восьми гектаров. Свои дома вынуждены были покинуть почти 10 тысяч человек. К испанской столице подбирается огромное токсичное облако.

На помощь пожарным уже прибыли военные. Задействована и авиация. Локализовать огонь пока не удается. Скорее всего, придётся ждать, пока шины, а их скопилось около 100 тысяч тонн, не выгорят полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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