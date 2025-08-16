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Послы ЕС организовали экстренные переговоры из-за саммита России и США

16 августа 2025 10:16
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Послы ЕС организовали экстренные переговоры из-за саммита России и США-0

В Брюсселе созвана экстренная встреча для обсуждения итогов саммита лидеров РФ и США, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По сведениям европейского издания, для обсуждения новых шагов сообщества прибыли послы всех стран ЕС. Встреча организована в режиме повышенной секретности – для минимизации вариантов утечки информации отсутствуют помощники послов и мобильные телефоны.

По словам сенатора от одной из правящих партий Италии «Вперед, Италия» Маурицио Гаспарри, ЕС готовит заявление касательно саммита на Аляске.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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