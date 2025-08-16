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Западные СМИ в помешательстве из-за ковровой дорожки для Путина – Захарова

16 августа 2025 09:44
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Западные СМИ в помешательстве из-за ковровой дорожки для Путина – Захарова-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала настроения СМИ западных стран на фоне российско-американского саммита, состоявшегося 15 августа на Аляске. Об этом пишет ТАСС.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие», – отметила Захарова. В течение трех лет западные журналисты делали заявления, согласно которым Россия находится в изоляции. 15 августа перед корреспондентами предстала красная ковровая дорожка, которой встречала президента России Владимира Путина американская сторона, пояснила дипломат.

Фото: Pinterest

# Владимир Путин # Дональд Трамп # Международная политика # Мария Захарова

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