Западные СМИ в помешательстве из-за ковровой дорожки для Путина – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала настроения СМИ западных стран на фоне российско-американского саммита, состоявшегося 15 августа на Аляске. Об этом пишет ТАСС.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие», – отметила Захарова. В течение трех лет западные журналисты делали заявления, согласно которым Россия находится в изоляции. 15 августа перед корреспондентами предстала красная ковровая дорожка, которой встречала президента России Владимира Путина американская сторона, пояснила дипломат.

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