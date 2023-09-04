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Пентагон создал сайт с данными о НЛО и аномалиях

04 сентября 2023 15:08
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В Сети появился сайт Пентагона с засекреченной ранее информацией об НЛО и аномалиях, пишет РИА Новости. На веб-сайте размещено 8 видеороликов о неизвестных явлениях.

Сайт предназначен для публикации данных о находках НЛО и передачи рапортов общественности. С помощью этого сайта военнослужащие США могут направлять сообщения об аномалиях, а в перспективе это будет доступно и обычным людям. В 2022 году Пентагоном было образовано Управление по разрешению аномальных явлений во всех районах (AARO), классифицировавшее в прошлом году 510 случаев наблюдения НЛО.

# Наука

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