Пентагон создал сайт с данными о НЛО и аномалиях

В Сети появился сайт Пентагона с засекреченной ранее информацией об НЛО и аномалиях, пишет РИА Новости. На веб-сайте размещено 8 видеороликов о неизвестных явлениях.

Сайт предназначен для публикации данных о находках НЛО и передачи рапортов общественности. С помощью этого сайта военнослужащие США могут направлять сообщения об аномалиях, а в перспективе это будет доступно и обычным людям. В 2022 году Пентагоном было образовано Управление по разрешению аномальных явлений во всех районах (AARO), классифицировавшее в прошлом году 510 случаев наблюдения НЛО.