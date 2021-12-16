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​Лукашенко поздравил Токаева с национальным праздником: Казахстан уверенно строит современное государство

16 декабря 2021 07:39
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Новости Казахстана. Главный праздник отмечает 16 декабря Казахстан. Ровно 30 лет назад республика стала суверенным и независимым государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Лукашенко поздравил Токаева с национальным праздником: Казахстан уверенно строит современное государство-1

Традиционно в этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, открываются значимые объекты. Накануне по случаю Дня Независимости в Нур-Султане запустили салют.  

С национальным праздником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил Александр Лукашенко.  

​Лукашенко поздравил Токаева с национальным праздником: Казахстан уверенно строит современное государство-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За небольшой по историческим меркам период ваша страна добилась значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов. Благодаря экономическим достижениям наблюдается реальный рост благосостояния населения. Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство.  

Белорусский лидер выразил убежденность, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами.  

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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