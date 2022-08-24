США продолжают наращивать военное присутствие в Европе. Пентагон перебросил 12 новейших истребителей на базу в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как было сказано – для усиления миссии НАТО и защиты восточного фланга Альянса.

Новые самолеты пополнят американскую эскадрилью, размещенную в городе Ласк в центре страны. Теперь они будут нести круглосуточное дежурство в полной боеготовности. Истребители с этой авиабазы постоянно появляются в европейском небе. Они летали над Словакией, Эстонией, побережьем Балтийского моря. Ранее эти самолеты использовались только для защиты территории Соединенных Штатов, правда, Пентагон использовал их и в боях в Сирии. В Минобороны Польши не скрывают радости от расширения присутствия американских военных. Это, по мнению генералов, позволит укрепить границы, но самое главное, в перспективе получить на вооружение новейшие истребители.