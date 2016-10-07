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Турция требует от ЕС обещанные 3 млрд евро за решение кризиса с беженцами

07 октября 2016 05:47
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Новости Турции. Официальная Анкара требует от Евросоюза обещанные 3 миллиарда евро за решение кризиса с мигрантами. МИД Турции указывает, что по поводу беженцев были заключены с ЕС три соглашения, и исполнены должны быть все три.

В соответствии с этими договорами Турция соглашалась на возвращение ей беженцев-нелегалов. Единая Европа, в свою очередь, брала на себя обязательства принимать некоторое количество мигрантов легально.

Анкаре же выделялось на обустройство беженских лагерей 3 миллиарда: это условие турок не выполнено до сих пор.

И до его выполнения остальные два соглашения соблюдаются Анкарой в качестве знака доброй воли, которая может иссякнуть в любой момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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