Турция требует от ЕС обещанные 3 млрд евро за решение кризиса с беженцами

Новости Турции. Официальная Анкара требует от Евросоюза обещанные 3 миллиарда евро за решение кризиса с мигрантами. МИД Турции указывает, что по поводу беженцев были заключены с ЕС три соглашения, и исполнены должны быть все три.

В соответствии с этими договорами Турция соглашалась на возвращение ей беженцев-нелегалов. Единая Европа, в свою очередь, брала на себя обязательства принимать некоторое количество мигрантов легально.

Анкаре же выделялось на обустройство беженских лагерей 3 миллиарда: это условие турок не выполнено до сих пор.

И до его выполнения остальные два соглашения соблюдаются Анкарой в качестве знака доброй воли, которая может иссякнуть в любой момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.