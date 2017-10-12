Ночной пожар уничтожил одну из главных достопримечательностей Франкфурта
Новости Германии. В ночь на 12 октября во Франкфурте-на-Майне горела одна из самых известных достопримечательностей города – деревянная башня Гете.
По информации городских пожарных города в социальных сетях, ночью спасители тушили башню Гете. Она была объята пламенем. Соседним строениям огонь не угрожал, но саму достопримечательность не удалось спасти.
Башня Гете. Фото: twitter.com/bumbesje
О причинах пожара пока ничего неизвестно.
Впервые башня была построена в конце 19 века, но позже ее демонтировали. Восстановлена постройка была в 1931 году – именно она сгорела этой ночью. Высота достопримечательности составляла 43 метра.
Фото: twitter.com/feuerwehrffm
Жители города опечалены произошедшим, а туристы отмечают в соцсетях, что из списка достопримечательностей, которые бы хотелось увидеть, одна исчезла.
Весной 2016 года в Нью-Йорке сгорела церковь, включенная в список достопримечательностей города – здесь подробнее.