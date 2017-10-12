Ночной пожар уничтожил одну из главных достопримечательностей Франкфурта

Новости Германии. В ночь на 12 октября во Франкфурте-на-Майне горела одна из самых известных достопримечательностей города – деревянная башня Гете. По информации городских пожарных города в социальных сетях, ночью спасители тушили башню Гете. Она была объята пламенем. Соседним строениям огонь не угрожал, но саму достопримечательность не удалось спасти.

Башня Гете. Фото: twitter.com/bumbesje

О причинах пожара пока ничего неизвестно. Впервые башня была построена в конце 19 века, но позже ее демонтировали. Восстановлена постройка была в 1931 году – именно она сгорела этой ночью. Высота достопримечательности составляла 43 метра.

Фото: twitter.com/feuerwehrffm