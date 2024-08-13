Киевский режим на фоне атак на Курскую область испытывает кризис в вооружении. Теперь Минобороны Украины упрашивает Париж снять запреты на удары по России снарядами, произведенными во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Госдепартамент США совместно с Белым домом разрешил ВСУ применять американское оружие по целям на территории России. Теперь украинские чиновники хотят добиться этого от всех своих спонсоров. Но европейцы не особо настроены идти на новые кровавые сделки. Из-за роста недовольства среди местных жителей политики пытаются откреститься от любых инициатив со стороны Киева, чтобы сохранить свои позиции и не потерять власть.