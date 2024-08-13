Прямой эфир

Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России

13 августа 2024 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киевский режим на фоне атак на Курскую область испытывает кризис в вооружении. Теперь Минобороны Украины упрашивает Париж снять запреты на удары по России снарядами, произведенными во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России-1

Ранее Госдепартамент США совместно с Белым домом разрешил ВСУ применять американское оружие по целям на территории России. Теперь украинские чиновники хотят добиться этого от всех своих спонсоров. Но европейцы не особо настроены идти на новые кровавые сделки. Из-за роста недовольства среди местных жителей политики пытаются откреститься от любых инициатив со стороны Киева, чтобы сохранить свои позиции и не потерять власть.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ПВО РФ сбили за ночь 14 украинских БПЛА в трех регионах России
13 августа 2024 10:30

ПВО РФ сбили за ночь 14 украинских БПЛА в трех регионах России

В МИД Молдовы опровергли информацию о размещении у себя F-16 для Украины
13 августа 2024 10:09

В МИД Молдовы опровергли информацию о размещении у себя F-16 для Украины

Госизмена. Военнослужащая ЮВО РФ передавала данные ГУР Украины
13 августа 2024 09:43

Госизмена. Военнослужащая ЮВО РФ передавала данные ГУР Украины