В МИД Молдовы опровергли информацию о размещении у себя F-16 для Украины

В Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что временного временного поверенного в делах посольства в Москве вызвали в МИД России в связи с ложными сведениями о переброске истребителей F-16 для Украины на территорию республики. Об этом пишет РИА Новости.

Молдова заявила, что не принимает и не собирается принимать оружие для Украины, и объявила эту новость фальшивкой.

При этом Молдова остается нейтральным страной, несмотря на то, что с 1994 года она сотрудничает с НАТО и проводит частые учения с участием зарубежных военных.