Прямой эфир

В МИД Молдовы опровергли информацию о размещении у себя F-16 для Украины

13 августа 2024 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что временного временного поверенного в делах посольства в Москве вызвали в МИД России в связи с ложными сведениями о переброске истребителей F-16 для Украины на территорию республики. Об этом пишет РИА Новости.

Молдова заявила, что не принимает и не собирается принимать оружие для Украины, и объявила эту новость фальшивкой.

При этом Молдова остается нейтральным страной, несмотря на то, что с 1994 года она сотрудничает с НАТО и проводит частые учения с участием зарубежных военных.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Госизмена. Военнослужащая ЮВО РФ передавала данные ГУР Украины
13 августа 2024 09:43

Госизмена. Военнослужащая ЮВО РФ передавала данные ГУР Украины

Трамп уже намерен поладить с Путиным в случае победы на выборах в США
13 августа 2024 09:21

Трамп уже намерен поладить с Путиным в случае победы на выборах в США

Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над Могилевской областью
13 августа 2024 09:08

Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над Могилевской областью