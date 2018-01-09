Массовые протесты в Тунисе. Жители требуют решить проблемы занятости и роста цен

Новости Туниса. Массовые протесты всколыхнули несколько городов Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туниса. Массовые протесты всколыхнули несколько городов Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольство вызвано высоким уровнем безработицы и ростом цен. Участники акций требовали от правительства решить проблему занятости и больше уделять внимания развитию приграничных районов, экономическая ситуация в которых особенно тяжела.
На северо-западе страны и в столице молодежь выступала против повышения налогов и роста цен на топливо. В ходе беспорядков погиб один человек, несколько десятков пострадали.