В Швейцарии победитель лотереи не забирает выигрыш в 160 миллионов долларов третью неделю

Новости Швейцарии. В Швейцарии 19 декабря игрок сорвал джекпот 160 миллионов долларов в лотерее Euro Millions.

Как сообщает издание Neue Zürcher Zeitung, спустя три недели победитель всё ещё не пришёл за призом.

Объявится ли он – неизвестно. Большинство победителей приходят за выигрышем в течение недели. Хотя бывают случаи, когда победитель приходит через 2-3 месяца.

По информации швейцарского журналиста, спорным является вопрос, можно ли вручать одному человеку настолько большую сумму. С определённой точки зрения было бы выгоднее разделить выигрыш между несколькими участниками. Это не только снимает некоторое психологическое давление с победителя, но и ускоряет возврат денег в экономику.

У нынешнего победителя есть время до июля. Если он не придёт за выигрышем, деньги будут перечислены Швейцарии.

На данный момент 160 миллионов долларов – крупнейший лотерейный выигрыш в Швейцарии. Предыдущий рекордсмен выиграл в лотерею в 2013 году чуть больше 115 миллионов долларов в пересчёте на нынешний курс франка.