Литва направила к границам Беларуси и России оборонительные средства

Литва закупила и направила к белорусским и российским рубежам противотанковые ежи, «зубы дракона» и другие оборонительные средства. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что Вильнюс не планирует сворачивать агрессивную приграничную кампанию, даже несмотря на недовольство собственных граждан.

Не удивительно, что литовцы против таких инициатив правительства. По словам министра, все эти средства защиты обошлись в четыре миллиона евро. Сейчас военные транспортируют все заграждения в прикордонные районы. Открытие первых застав планируется на 22 августа.

Всего, по задумке литовского командования, таких пунктов будет 27. В случае необходимости заграждения будут оперативно доставлены к месту установки. Уже в сентябре Вильнюс планирует начать возводить оборонительные сооружения на границе с Беларусью и Россией.