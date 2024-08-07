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Литва направила к границам Беларуси и России оборонительные средства

07 августа 2024 11:54
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Литва закупила и направила к белорусским и российским рубежам противотанковые ежи, «зубы дракона» и другие оборонительные средства. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что Вильнюс не планирует сворачивать агрессивную приграничную кампанию, даже несмотря на недовольство собственных граждан.

Литва направила к границам Беларуси и России оборонительные средства-1

Не удивительно, что литовцы против таких инициатив правительства. По словам министра, все эти средства защиты обошлись в четыре миллиона евро. Сейчас военные транспортируют все заграждения в прикордонные районы. Открытие первых застав планируется на 22 августа.

Всего, по задумке литовского командования, таких пунктов будет 27. В случае необходимости заграждения будут оперативно доставлены к месту установки. Уже в сентябре Вильнюс планирует начать возводить оборонительные сооружения на границе с Беларусью и Россией.

# Международная политика

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