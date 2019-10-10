Кто может стать новым президентом Кубы?

Новости Кубы. Президента страны выберет 10 октября парламент Кубы. Также будет сделан ряд других ключевых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Должности президента и премьер-министра ввели в стране по итогам февральского референдума. Документ ограничивает пребывание на посту главы государства двумя пятилетними сроками, а также признает право частной собственности.

За новую конституцию проголосовали более 73 % избирателей. Вероятнее всего, президентом будет назначен нынешний глава страны – председатель Госсовета Мигель Диас-Канель.