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Кто может стать новым президентом Кубы?

10 октября 2019 08:28
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Новости Кубы. Президента страны выберет 10 октября парламент Кубы. Также будет сделан ряд других ключевых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто может стать новым президентом Кубы?-1

Должности президента и премьер-министра ввели в стране по итогам февральского референдума. Документ ограничивает пребывание на посту главы государства двумя пятилетними сроками, а также признает право частной собственности.

За новую конституцию проголосовали более 73 % избирателей. Вероятнее всего, президентом будет назначен нынешний глава страны – председатель Госсовета Мигель Диас-Канель.

Кто может стать новым президентом Кубы?-4

# Международная политика # Фотофакт

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