МИД Беларуси выразил обеспокоенность в связи с растущим напряжением в Сирии

Совет безопасности ООН соберется 10 октября на экстренное заседание в связи с началом военной операции Турции в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу инициировали Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша. О вводе войск в арабскую республику турецкий лидер объявил накануне. Буквально через несколько часов после этого главы стран Евросоюза стали призывать Анкару остановить операцию. В ЕС заявили, что эти действия затрудняют политический процесс под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Сирии.

Обеспокоенность в связи с растущим напряжением в арабской республике выразил и МИД нашей страны. По мнению белорусского внешнеполитического ведомства, необходимо в экстренном порядке вернуться к диалогу для поиска политических способов урегулирования кризиса.