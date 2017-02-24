Прямой эфир

Китайский пожарный в руках вынес пылающий баллон с газом из дома (видеофакт)

24 февраля 2017 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Жители провинции Хубэй провозгласили героем пожарного, который предотвратил взрыв в жилом доме. Оттуда поступил звонок о возгорании.

Когда на место происшествия прибыла бригада спасателей, выяснилось, что пылает баллон с газом. Устранить утечку на месте оказалось невозможным. Тогда один из пожарных в руках вынес из дома горящую емкость.

После этого резервуар охладили и быстро потушили пламя. Пораженные храбростью мужчины очевидцы назвали его своим героем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Отмена авиарейсов и 30-сантиметровые сугробы: последствия урагана в Великобритании
24 февраля 2017 06:33

Отмена авиарейсов и 30-сантиметровые сугробы: последствия урагана в Великобритании

На 79-м году жизни скончался народный артист России Алексей Петренко
23 февраля 2017 19:39

На 79-м году жизни скончался народный артист России Алексей Петренко

Шторм «Дорис» в Британии: отменены авиарейсы, ограничена скорость поездов
23 февраля 2017 14:34

Шторм «Дорис» в Британии: отменены авиарейсы, ограничена скорость поездов