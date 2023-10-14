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ВС России предотвратили высадку десанта ВСУ у Антоновского моста

14 октября 2023 10:01
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что предотвращена предпринятая попытка десантирования ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Об этом пишет РИА Новости.

Также сообщается об уничтожении 4 лодок с противником. ВСУ продолжают обстрел левобережной части Херсонской области, подконтрольной Российской Федерации. Как сообщается, по жилым домам прилетают снаряды и мины. В качестве примера губернатор привел случай ранения одного мирного жителя в поселке Раденск Алешкинского района.

# Международная политика

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