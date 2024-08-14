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«Карабах» из Азербайджана победил болгарский «Лудогорец» со счётом 7:2

14 августа 2024 11:57
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ФК «Карабах» одержал победу над «Лудогорцем», выйдя в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

Поединок проходил в городе Разград. Финальный счет оказался с перевесом в пользу азербайджанский команды – 7:2. 

В футбольной команде Азербайджана отметились Жунинью (на 7-й минуте), Яссин Бензия (45+1, 118), Патрик Андраде (45+5, 112), Турал Байрамов (на 93-й минуте), Редон Джиджа (на 111-й минуте). У болгар, оформив дубль, отличился Квадво Дуа (13-я и 23-я минуты).

Дальше «Карабах» сразится с «Динамо» из Загреба.

# Футбол

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