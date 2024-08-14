Прямой эфир

Евросоюз запретил поставлять секонд-хенд в Беларусь

14 августа 2024 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Министерстве иностранных дел прокомментировали последний пакет санкций ЕС, куда вошли поставки в Беларусь одежды формата секонд-хенд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз запретил поставлять секонд-хенд в Беларусь-1

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что Евросоюз, декларирующий приверженность социальным принципам, при этом вводит ограничения на социально значимые товары, которые пользуются спросом прежде всего у малообеспеченных граждан. При этом не так давно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС всегда будет помогать простым белорусам.

И если возвращаться к теме одежды б/у, то по результатам проверок компетентных органов в нашу страну поступают товары, которые вызывают обоснованные опасения относительно их качества и безопасности. Так что в этом ключе новый запрет ЕС можно рассматривать как благо. Разумеется, не такие цели ставили в Брюсселе. При этом там не учли момент бесперебойной работы белорусского легпрома, предприятия которого производят большой ассортимент качественных товаров на любой бюджет.

Другие новости рубрики

Все новости
Все меньше немцев верят в демократию – соцопрос
14 августа 2024 10:49

Все меньше немцев верят в демократию – соцопрос

Алаудинов: ВСУ планировали захват Курской АЭС
14 августа 2024 10:35

Алаудинов: ВСУ планировали захват Курской АЭС

ВСУ планировали захват курской АЭС к 11 августа – Алаудинов
14 августа 2024 09:39

ВСУ планировали захват курской АЭС к 11 августа – Алаудинов