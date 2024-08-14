Евросоюз запретил поставлять секонд-хенд в Беларусь

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что Евросоюз, декларирующий приверженность социальным принципам, при этом вводит ограничения на социально значимые товары, которые пользуются спросом прежде всего у малообеспеченных граждан. При этом не так давно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС всегда будет помогать простым белорусам.

И если возвращаться к теме одежды б/у, то по результатам проверок компетентных органов в нашу страну поступают товары, которые вызывают обоснованные опасения относительно их качества и безопасности. Так что в этом ключе новый запрет ЕС можно рассматривать как благо. Разумеется, не такие цели ставили в Брюсселе. При этом там не учли момент бесперебойной работы белорусского легпрома, предприятия которого производят большой ассортимент качественных товаров на любой бюджет.