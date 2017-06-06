Из-за сообщения о заложенной бомбе в Каунасе эвакуировали пассажиров аэропорта

Новости Литвы. Срочные новости в эти минуты приходят из аэропорта Каунаса. Здесь эвакуировали пассажиров. В службу спасения поступил анонимный звонок о заложенной на территории аэровокзала бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Срочные новости в эти минуты приходят из аэропорта Каунаса. Здесь эвакуировали пассажиров. В службу спасения поступил анонимный звонок о заложенной на территории аэровокзала бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место происшествия прибыли спецслужбы, антитеррористическое подразделение. Все пассажиры и персонал аэропорта находятся в безопасной зоне. Другие подробности пока не сообщаются.