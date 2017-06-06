Прямой эфир

Свыше 30 градусов: свыше тысячи человек госпитализированы в Японии из-за аномальной жары

06 июня 2017 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии за неделю из-за жары госпитализированы свыше тысячи человек – это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. Более половины пациентов – пожилые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 30 градусов: свыше тысячи человек госпитализированы в Японии из-за аномальной жары-1

Столбик термометра во многих регионах превышает 30 градусов. В 2016 году в Японии из-за аномальной жары умерли более 100 человек.

# Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
Под Киевом горели склады площадью полторы тысячи квадратных метров
06 июня 2017 06:50

Под Киевом горели склады площадью полторы тысячи квадратных метров

До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС
06 июня 2017 06:49

До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

Стрельба в Орландо: число жертв выросло до 6
05 июня 2017 18:28

Стрельба в Орландо: число жертв выросло до 6