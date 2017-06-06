Свыше 30 градусов: свыше тысячи человек госпитализированы в Японии из-за аномальной жары

Новости Японии. В Японии за неделю из-за жары госпитализированы свыше тысячи человек – это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. Более половины пациентов – пожилые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии за неделю из-за жары госпитализированы свыше тысячи человек – это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. Более половины пациентов – пожилые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбик термометра во многих регионах превышает 30 градусов. В 2016 году в Японии из-за аномальной жары умерли более 100 человек.