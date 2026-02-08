Прямой эфир

Independent: женщина скончалась в Бангладеш из-за вируса Нипах

08 февраля 2026 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Independent: женщина скончалась в Бангладеш из-за вируса Нипах-0

В Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся вирусом Нипах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

У женщины появились симптомы 21 января, через неделю она умерла, и вскоре диагноз был подтвержден.

По имеющимся данным, она не путешествовала, но употребляла сок сырой финиковой пальмы. На фоне случаев заражения в Индии страны Южной Азии ужесточили санитарный контроль.

ВОЗ обращает внимание на то, что вирус Нипах крайне опасен, вакцины или лечения не разработано, а смертность достигает 40-75 процентов.

Фото: pixabay

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Ему было 47 лет. Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
08 февраля 2026 14:37

Ему было 47 лет. Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

На Олимпиаде во время скоростного спуска упали три горнолыжницы
08 февраля 2026 14:25

На Олимпиаде во время скоростного спуска упали три горнолыжницы

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва
08 февраля 2026 10:51

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва