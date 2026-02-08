Independent: женщина скончалась в Бангладеш из-за вируса Нипах

В Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся вирусом Нипах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

У женщины появились симптомы 21 января, через неделю она умерла, и вскоре диагноз был подтвержден.

По имеющимся данным, она не путешествовала, но употребляла сок сырой финиковой пальмы. На фоне случаев заражения в Индии страны Южной Азии ужесточили санитарный контроль.

ВОЗ обращает внимание на то, что вирус Нипах крайне опасен, вакцины или лечения не разработано, а смертность достигает 40-75 процентов.

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