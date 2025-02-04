IIHF продлила отстранение сборной РФ от чемпионатов мира

Сборная России и сборная Беларуси были временно отстранены в феврале 2022 года в связи с обстановкой в Украине.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) расширил срок отстранения сборной России от чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

Павел Буре, спецпредставитель ФХР, заявил, что федерация сотрудничает с IIHF, чтобы Россия вернулась на международный уровень.

По его словам, аргумент про безопасность участников не является достаточно весомым, так как на других международных соревнованиях российские спортсмены участвуют без инцидентов. Чемпионаты мира 2025 года пройдут в Швеции и Дании, а чемпионат мира 2026 года – в Швейцарии.