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Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10

24 апреля 2018 07:31
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Новости Канады. Растет число погибших в результате наезда на пешеходов в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10-1

Сейчас в списке жертв 10 человек. Еще 15 пострадавших, многие из которых в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице.

Водителя фургона удалось задержать. Его личность установлена. Ранее этот человек не оказывался в поле зрения полиции. Терактом произошедшее пока не назвали, однако стражи порядка отрабатывают все возможные варианты. То, что подозреваемый действовал намеренно, – не вызывает никаких сомнений.

# Фотофакт # Авария

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