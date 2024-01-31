Нидерланды, Германия и Польша решили создать военный коридор

Нидерланды, ФРГ и Польша подписали декларацию о создании военного коридора, пишет РИА Новости.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил об этом на своей странице в социальной сети X. По словам Оллонгрен, военный коридор обеспечит быстроту перемещения войск и военной техники. «Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг», – написал он.

Ранее за продвижение идеи о создании «военного Шенгена» выступали бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Таким образом, войска стран, которые входят в Североатлантический альянс, будут иметь возможность свободного перемещения.

По мнению Зольфранка, следует «подготовить театр» возможных военных действий, если будет необходимость применить пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.