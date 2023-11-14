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Финляндия может закрыть границу с Россией

14 ноября 2023 11:06
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Министерство внутренних дел Финляндии хочет подготовить законодательные основы для закрытия границы с Россией, потому что происходит неконтролируемый приток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщила во вторник глава МВД страны Мари Рантанен, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что готовится законопроект, в котором пограничные пункты пропуска будут закрыты или работа будет ограничена.

Сообщается, что за прошлую неделю из РФ на финские КПП прибыл 71 беженец.

«Этот вопрос обсуждался с российскими властями, но желаемого результата не дал», – сказала министр.

# Граница

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