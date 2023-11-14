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Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков

14 ноября 2023 10:17
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Транспортная война продолжается между Варшавой и Киевом. Она была развязана желанием польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков-1

Возмущение водителей вызвала прежде всего политика властей, которые готовы сделать все, чтобы помочь Украине и абсолютно безразличны к судьбе своих же транспортных компаний, которые разоряются. В знак протеста польские водители заблокировали три погранперехода на украинской границе. Они требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков, которые специально занижают цены на услуги, вытесняя с рынка польских коллег.

Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков-4

Протестующие пропускают по одному грузовику в час. Из-за этого на границе образовалась 50-километровая очередь из фур. Но поляки пообещали продолжать блокаду погранпереходов до января, а если понадобится, то и дольше, пока власти не найдут выход их этой ситуации.

# Международная политика # Фотофакт

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