Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков

Транспортная война продолжается между Варшавой и Киевом. Она была развязана желанием польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение водителей вызвала прежде всего политика властей, которые готовы сделать все, чтобы помочь Украине и абсолютно безразличны к судьбе своих же транспортных компаний, которые разоряются. В знак протеста польские водители заблокировали три погранперехода на украинской границе. Они требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков, которые специально занижают цены на услуги, вытесняя с рынка польских коллег.