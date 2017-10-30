«Это было невероятно страшно»: очевидцы об урагане «Герварт», бушующем в Европе

Новости мира. Число пострадавших от урагана «Герварт», который обрушился на восточную часть Европы, продолжает расти. Разрушительный след стихия оставила сразу в 5 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар пришелся на Германию: здесь введен режим чрезвычайного положения. Приостановлено движение поездов в 7 федеральных землях и запрещено движение по нескольким автобанам. Всего в списках погибших – жители этой страны, а также Польши и Чехии.

Оранжевый уровень опасности объявлен 30 октября и в Беларуси. Уже с утра в стране господствует сильный ветер, однако связанных с ним чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Шквалистый ветер и мощные ливни – ужасающим вихрем пронесся «Герварт» по Европе, унося человеческие жизни. В Германии упавшие деревья стали причиной гибели, как минимум, двух человек. О таком же числе жертв говорят в Польше и Чехии. Хозяевам этих автомобилей повезло: когда рухнувший ствол раздавил салон машины, их не было внутри.

Спасатель:

Только в этой части повалило 3 дерева. Одно из них упало на машину. Я думаю, будут еще подобные случаи. Погода в ближайшее время не улучшится, и все мы надеемся, что сможем быстро оказать людям помощь. Но это сложно – оперативно работать в таких условиях.

В Берлине ветер обрушил огромные строительные леса. Падая, конструкция задела прохожего, который чудом остался жив. Шторм нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение. Под воду ушли центральные районы Гамбурга.

Эно Хагедорн, житель Германии:

Это было невероятно страшно. Мы решили пойти в клуб, а когда вышли на улицу, оказались по колено в воде. Я такого никогда не видел.

С ужасом минувший день вспоминают пассажиры самолета, выполнявшего рейс Франкфурт-Зальцбург. При попытке приземлиться в Австрии воздушное судно резко наклонилось вправо, едва не задев крылом посадочную полосу. Жестко сев на задние шасси, лайнер стал набирать высоту. Пилоты решили больше не рисковать и вернуться в точку вылета.

Похожая ситуация сложилась в аэропорту немецкого Бремена. Частный российский самолет буквально сдуло с намеченного курса. Он совершил жесткую посадку прямо на деревья. Находящиеся на борту отделались испугом. Как и те, кто наблюдал за происходящим.

Клаус Бультиг, житель Германии:

Возможно, самолет уклонился от взлетно-посадочной полосы, но мы не слышали никаких сирен и не видели огней, поэтому решили, что все не так уж плохо. В такие моменты очень переживаешь, даже если на борту нет твоих родных.

Последствия урагана устраняют в Чехии, Польше и Украине. Там из-за обрывов на линиях электропередач без электричества остались тысячи человек. В местах отключений работают аварийные бригады. Польские специалисты разбирают обломки. Трудно поверить, что еще вчера в этих домах жили люди.