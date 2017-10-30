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До 27 человек возросло количество жертв в теракте в сомалийском Могадишо

30 октября 2017 15:28
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Новости Сомали. Растет количество погибших в результате атаки на отель в сомалийском Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках жертв уже 27 человек. Число пострадавших превысило 3 десятка.

После теракта в отставку были отправлены глава сомалийской разведки и начальник полиции.

Напомним, боевики совершили нападение 28 октября. Два смертника подорвали автомобиль у здания, после чего группа злоумышленников ворвалась в гостиницу и устроила стрельбу. Правоохранителям удалось задержать троих террористов.

# Теракт # Фотофакт

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