До 27 человек возросло количество жертв в теракте в сомалийском Могадишо

Новости Сомали. Растет количество погибших в результате атаки на отель в сомалийском Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках жертв уже 27 человек. Число пострадавших превысило 3 десятка.

После теракта в отставку были отправлены глава сомалийской разведки и начальник полиции.

Напомним, боевики совершили нападение 28 октября. Два смертника подорвали автомобиль у здания, после чего группа злоумышленников ворвалась в гостиницу и устроила стрельбу. Правоохранителям удалось задержать троих террористов.